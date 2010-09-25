Создание и наполнение видеосайта

Суть сайта - каталог организаций (SOBI2), доска объявлений... Необходимо внести порядка 20 изменений в работе сайта. Среди них: - Добавление форм обратной связи - Доработка доски объявлений - Переработка модулей в шаблоне - Внесение текстов в код шаблона - Чистка кода ...
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Нужен спец по созданию и наполнению видеосайта на базе вордпресс: установка, настройка, парсинг мувиков с крупнейших видеосервисов, наполнение видео контентом.
Опыт работы с данной тематикой желателен.
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