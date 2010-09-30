Устранить дефект установки ModX

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки177 просмотров
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Требуется устранить дефект, возникший при установке Modx Evolution 1.0.3 (1.0.4) на хостинг Hoster.ru.

Дефект следующий: в админке не отображаются страницы "Инструменты/Конфигурация" и "Сайт/Главная" (пустое место там, где должна быть информация - см. скриншот).

По ощущениям все остальное работает нормально.

MODX
13 лет назад
pinions
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$1
1 день
Исполнитель адекватно проконсультировал по проблеме, которая в итоге была решена. Так как Владимир имеет наработки под ModX, которую я нередко использую, планирую в дальнейшем обращаться к нему за помощью.
Отличный заказчик. Приятно сотрудничать с таким человеком!!!