Устранить дефект установки ModX

Верстка, создание фото и видеогалереи по предоставляемым макетам. Требуется специалист по Joomla, компонентам и модулям, чтобы смог переделать под требования без лишних вопросов. P.S. Просьба оценивать свои возможности сразу! Главное не переоценивать)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется устранить дефект, возникший при установке Modx Evolution 1.0.3 (1.0.4) на хостинг Hoster.ru.
Дефект следующий: в админке не отображаются страницы "Инструменты/Конфигурация" и "Сайт/Главная" (пустое место там, где должна быть информация - см. скриншот).
По ощущениям все остальное работает нормально.
- Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Нужны сделать (настроить-установить) несколько модулей для CMS UMBRACO: 1. Новости 2. FAQ 3. Форма обратной связи 4. Модуль для вывода цен на страницу товара. (например ТАБ: поле наименование товара, поле цена товара) 5. Модуль комментирования.Закрыт13 лет назад
Для сайта клана игры Lineage2 На DLE 9.0 (только установленна) Нужно поставить форум.фотоальбом. может еще какие модули (если есть список то можно выбрать) помочь с подбором шаблона (по цветовой гамме) и оформить под тематику сайт и форум. Верх-низ может ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Верстка есть, СMS установлена. Нужно: 1. Новости 2. FAQ 3. Форма обратной связи 4. Модуль для вывода цен.Закрыт13 лет назад
- $120
Некоторые доработки ВебАсист. Подробности по email.Закрыт13 лет назад
Читайте файл, присылайте предложения по стоимости и срокамЗакрыт13 лет назад
- $10
Интернет-магазин на oscommerce vam, при забивании заказа вручную стоимость каждого товара и общая сумма считаются, а при выведении на печать везде нули.Завершен13 лет назад
- $250
Нужен спец по созданию и наполнению видеосайта на базе вордпресс: установка, настройка, парсинг мувиков с крупнейших видеосервисов, наполнение видео контентом. Опыт работы с данной тематикой желателен. 293 265 170Закрыт13 лет назад
- $100
Суть сайта - каталог организаций (SOBI2), доска объявлений... Необходимо внести порядка 20 изменений в работе сайта. Среди них: - Добавление форм обратной связи - Доработка доски объявлений - Переработка модулей в шаблоне - Внесение текстов в код шаблона - Чистка кода ...Закрыт13 лет назад
Разработка интернет-магазина на Magento под ключ. Дизайн главной страницы, см. прикрепленный файл. Интересуют разработчики с опытом работы с Magento, примеры обязательно.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад