Сверстать сайт и установить CMS

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок236 просмотров
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Необходимо сверстать макеты и установить CMS

Задание

1.Главна

На главной должны быть блоки вопрос/ответ и последняя публикация.

2.О компании (текст+фото)

3.Услуги(подразделы с услугами, текст+фото)

4.Вопросы/ответы

Форма «задать вопрос».

Список вопросов и ответы к ним.

5.Контакты

Схема проезда

Форма для отправки сообщений

6.Публикации (Статьи)

7.Карта сайта

8.Облако тегов

CMS должна позволять прописывать метатеги к каждому разделы, публикации, статьи. Добавлять статьи, вопросы/ответы, услуги...

3 языковых версии сайта(укр, рус, англ)

Требуется только общедоступная CMS. Самописные не подходят, Битрикс, Джумла и платные тоже не подходят.

Возможно Вордпресс, energine, или другие распространенные системы

Дизайн будет предоставлен. Верстка возможно тоже.

Более подробное ТЗ обсудим, пишите, звоните.

13 лет назад
wegas
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад