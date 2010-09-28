Отладка Host.CMS

Создать тему под wordpress, предварительный дизайн в прикрепленном файле. Дизайн есть в виде psd-файла. Установка темы на наш wordpress и отладка до полной работоспособности должны быть включены в стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по данной системе.
Необходимо довести до ума настройку Хост.ЦМС, исправить все недочеты, отладить работу Интернет-магазина.
Работа выполнена наполовину. У первого исполнителя возникли сложности, поэтому ищется человек, который сможет продолжить работу.
Работа должна выполняться в несколько этапов.
1 этап
Устранение проблем с меню
Настройка инфосистемы новости
Создание блока текстовой информации для правой колонки (заполнение через админку).
Необходимо выполнить за 1, максимум, 2 дня.
2 этап.
1) Отладка остальных инфосистем
2) Изменения верстки главной страницы магазина. Изменения в целом небольшие.
3) Отладка Интернет-магазина. Настройка корзины.
4) Создание форма обратной связи на страницах товаров.
5) редактура xls-шаблонов, для изменения вида урлов.
6) Настройка поиска. Редакция «Мой сайт».
В течение следующей рабочей недели.
Можно тоже поэтапно (первые три пункта до среды-пятницы, остальные чуть подольше).
3 этап. Доработки уже готового сайта.
Введение константы для повторяющейся информации (цен, телефонов). Изменения верстки.
Сроков нет, но в пределах разумного.
Подробно ТЗ расписано в прикрепленном файле
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