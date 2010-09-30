Смена имени добавляемых файлов на сервер

$15
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка139 просмотров
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В DLE когда добавляешь новость, и при заливки файлов с удаленного адреса или с компьютера адрес загружаемого файла выглядит, например, следующим образом:

вебсайт.ru/uploads/files/1266808840_black Eyed Peas-I_Can't_Make_You_Dance.mp3

где в ***_black Eyed Peas-I_Can't_Make_You_Dance.mp3:

префикс "1266808840" - это случайно сгенерированный код

"black Eyed Peas-I_Can't_Make_You_Dance.mp3" - имя исходного файла.

Так вот нужно сделать хак, который бы изменял имя загружаемых файлов следующим образом "случайный код(нужно убрать_вместо случайного когда нужно чтобы писался сайт на который мы загружаем mp3)"_"имя новости латиницей". И не важно какой файл мы загружаем! т.е. хак должен работать для файлов mp3 и картинок

Совместимость DLE 7.5

примерно так

вебсайт.ru/uploads/files/вебсайт.ru_black Eyed Peas-I_Can't_Make_You_Dance.mp3

13 лет назад
mp3z
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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