Смена имени добавляемых файлов на сервер

В DLE когда добавляешь новость, и при заливки файлов с удаленного адреса или с компьютера адрес загружаемого файла выглядит, например, следующим образом:

вебсайт.ru/uploads/files/1266808840_black Eyed Peas-I_Can't_Make_You_Dance.mp3

где в ***_black Eyed Peas-I_Can't_Make_You_Dance.mp3:

префикс "1266808840" - это случайно сгенерированный код

"black Eyed Peas-I_Can't_Make_You_Dance.mp3" - имя исходного файла.

Так вот нужно сделать хак, который бы изменял имя загружаемых файлов следующим образом "случайный код(нужно убрать_вместо случайного когда нужно чтобы писался сайт на который мы загружаем mp3)"_"имя новости латиницей". И не важно какой файл мы загружаем! т.е. хак должен работать для файлов mp3 и картинок

Совместимость DLE 7.5

примерно так

вебсайт.ru/uploads/files/вебсайт.ru_black Eyed Peas-I_Can't_Make_You_Dance.mp3