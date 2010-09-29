Wordpress: помощь по настройке темы

В общем что нужно...

тема http://www.gabfirethemes.com/demos/newspro/

1. Вроде идет как тема с "лесенкой" (вывод новостей на главной). Либо я не могу настроить лесенку, либо её нет. Если её нет, то нужно сделать такую же.

2. Не могу сделать вывод картинок в анонсах.

3. Не могу настроить Media News, т.е. как я понял - это новости с сайта с видеороликами/фотогалереями.

4. Также с фото галереей внизу. Хочу чтобы фото были из моего архива, а не с FLICKR

В общем п.1,2 обязательны. п.2,3 - объясните варианты.

Пишите сразу цена и сроки. Буду завтра вечером и в воскресенье. В один из этих дней хочу вопрос решить.