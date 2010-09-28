Перенос сайта не NetCat

Создать тему под wordpress, предварительный дизайн в прикрепленном файле. Дизайн есть в виде psd-файла. Установка темы на наш wordpress и отладка до полной работоспособности должны быть включены в стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести перенос сайта на CMS NetCat.
Требуется специалист знающий данную систему и готовый произвести работы быстро и качественно.
По условиям и расценкам ждем Ваших предложений в ответах к проекту, окончательный бюджет будет обговариваться лично. Не забывайте указывать в контактной информации телефон, icq или skype для быстрой связи.
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