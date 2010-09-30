DLE - музыкальный архив с плейлистом

Создать тему под wordpress, предварительный дизайн в прикрепленном файле. Дизайн есть в виде psd-файла. Установка темы на наш wordpress и отладка до полной работоспособности должны быть включены в стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры, для вас есть новая задача!
Необходимо разработать музыкальный каталог для сайта на dle (8.3).
Музыка в каталоге должна загружаться пользователями (а также каждой песни необходимо давать название, описание, назначать категорию, альбом и год) категории должны назначаться через админ панель. Музыкальные группы и альбомы должны создаваться динамически (т.е. при добавлении трека и прописывания альбома он должен создаваться сам и другие песни с одноименными альбомами должны помещаться туда).
Также, у пользователя должна быть возможность создавать свои плейлисты, давать им описания и названия, и конечно, прослушивать их.
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