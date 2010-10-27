Требуется создать CMS Интернет-Магазина с использованием технологии Java Server Pages. Детальное ТЗ в приложенном файле
PHPShop. Установить шаблон и отладить работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CMS PHPShop. Установить систему на временный хостинг заказчика.Сверстать из psd и установить шаблоны всех страниц и отладить работу интернет-магазина. Вплоть до писем клиенту. Без наполнения БД товарами
Версия PHPShop Enterprise Trial
Нужна качественная работа в срок 7-14 дней. К работе необходимо приступить со вторника-среды.
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