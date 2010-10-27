PHPShop. Установить шаблон и отладить работу

CMS PHPShop. Установить систему на временный хостинг заказчика.Сверстать из psd и установить шаблоны всех страниц и отладить работу интернет-магазина. Вплоть до писем клиенту. Без наполнения БД товарами

Версия PHPShop Enterprise Trial

Нужна качественная работа в срок 7-14 дней. К работе необходимо приступить со вторника-среды.

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