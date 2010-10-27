PHPShop. Установить шаблон и отладить работу

$250
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки216 просмотров
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CMS PHPShop. Установить систему на временный хостинг заказчика.Сверстать из psd и установить шаблоны всех страниц и отладить работу интернет-магазина. Вплоть до писем клиенту. Без наполнения БД товарами

Версия PHPShop Enterprise Trial

Нужна качественная работа в срок 7-14 дней. К работе необходимо приступить со вторника-среды.

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PHP
13 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Munchausen
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$250
4 дня
Спасибо, Константину за сделанную работу. Очень качественно, никаких глобальных изменений вносить не пришлось. Все с первого раза получилось просто замечательно. Константин очень хорошо разбирается в особенностях интернет-магазинов. Никаких вопросов в процессе работы не возникло.
Очень грамотный и серьёзный заказчик. Всё продумано и объяснено до мелочей. В процессе работы не возникает никаких вопросов, т.к. все моменты были чётко оговорены и объяснены до начала работы над проектом. Работать с Татьяной одно удовольствие. Огромное спасибо!
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