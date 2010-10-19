Сверстать и натянуть PSD макет на HostCMS Халява

Есть макет дизайна в PSD.

Требуется сверстать и натянуть макет на HostCMS редакцию «Халява». Дизайн по своей структуре на 90% схож с бесплатным сайтом на сайте Host CMS demo.hostcms.ru, даже проще.

Но есть особенности.

1. Требуется дописать модуль для того, чтобы можно было выбрать тип товара, а именно: товар «Майка», тип – «цвет красный», «цвет синий», «цвет зеленый».

Даже сам модуль уже есть в форуме на сайте поддержки разработчика CMS, но его нужно прикрутить к «Халяве».

http://www.hostcms.ru/forums/17/3096/page-3/

2. В разделе «Галерея» сделать так, чтобы картинки увеличивались, с помощью скрипта «Highslide JS core» или его аналога. Сайт http://highslide.com/ , так же как увеличивается при клике картинка реки с горами (между фотографией с лодкой и каплей вода).

3. Дизайн сайта будет «полурезиновый». От разрешения 1024х768 будет растягиваться до 1280х1024. Далее тянуться не будет.

4. Очень желательно, чтобы все было сделано с валидной и кроссбраузерной версткой.