Mexico77

Алексей Громов Mexico77

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
erikv
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
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Большое спасибо Алексею за проект. Работаю с ним впервые и восхищаюсь легкостью общения и удобством сотрудничества. Он хороший специалист, добропорядочный и очень пунктуальный заказчик, но и прекрасный человек!!! Человек реально знает что ему нужно в проекте, а это довольно ускоряет и облегчает работу. Таких людей побольше бы на сайте..и не только на сайте!!! Очень доволен! Спасибо!
Эрик отлично справился с задачей! Быстро, качественно и в срок. Небольшие дополнения (в том числе, которых не было в ТЗ) и поправки, которые появлялись во время работы вносил очень быстро, а главное без лишних слов и бесплатно. Работой очень доволен. В случае новых проектов обязательно обращусь повторно.
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mirsaytov
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Сверстать и натянуть PSD макет на HostCMS Халява
Отличный заказчик! Четкое задание, пояснения, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Был уже готовый макет. Задача для Евгения была — сверстать и натянуть макет на CMS. Все было сделано аккуратно и качественно. Было пару недочетов и недоделок, которые просто с самого начала не обсудили в ТЗ, но все быстро и сразу исправлялось по ходу создания сайта. Выполненной работой доволен. Если потребуется еще что-нибудь, точно обращусь.
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