Битрикс: Корпоративный портал: Бизнес процессы

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки100 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить некоторое количество бизнес-процессов (не шаблонных, самим собрать в дизайнере БП).

Просьба указывать ориентировочную стоимость одного "сферического Бизнес-Процесса в вакууме" (для прикидки - в среднем 4 этапа "голосования" на БП).

P.S. Указывайте пожалуйста емейл для отправки ТЗ по корпорталу, возможен заказ не только бизнес-процессов.

13 лет назад
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Андрей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад