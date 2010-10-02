Битрикс: Корпоративный портал: Бизнес процессы

Настроить некоторое количество бизнес-процессов (не шаблонных, самим собрать в дизайнере БП).

Просьба указывать ориентировочную стоимость одного "сферического Бизнес-Процесса в вакууме" (для прикидки - в среднем 4 этапа "голосования" на БП).

P.S. Указывайте пожалуйста емейл для отправки ТЗ по корпорталу, возможен заказ не только бизнес-процессов.