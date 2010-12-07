Создать шаблон для движка Vam Shop

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Мне нужно добавить на моём сайте www.as-workshop.ru раздел «Отзывы» в верхнее и нижнее горизонтальное меню между пунктами «Портфолио» и «Цены». Я пробовал это сделать самостоятельно, но понял, что нужно сверстать само меню, потому что ...