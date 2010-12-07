Создать шаблон для движка Vam Shop

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки118 просмотров
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Есть готовая хтмл-верстка, нужен шаблон под Vam Shop. Сроки довольно сжатые.

13 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pautinaweb
Александр 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
45 отзывов(-2)
13 лет назад
$50
3 дня
Заказывал верстку и натяжку на VamShop двух проектов. Все было выполнено качественно и в разумные сроки. Если были какие то недочеты, то все быстро исправлялось. Буду обращаться еще.
Андрей отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата. Приятно было сотрудничать
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