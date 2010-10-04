Задача для спеца по Amiro CMS

Необходимо переверстать таблицу каталога и сделать наладить возможность импорта товаров из xls, который в свою очередь выгружается из 1 С.

Сейчас отображается так http://msel.ru/Katalog-Produktscii/viniplast.html

А надо как во вложении.

Оплата строг Яндекс деньгами.