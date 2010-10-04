Доработка и поддержка сайта на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки128 просмотров
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Требуется специалист по Drupal для поддержки и доработки функционала сайта.

Проект был выполнен на 90%, остались мелкие недоработки.

Также планируется спектр работ по доработке сайта по указаниям специалистов по контекстной рекламе и поисковой оптимизации.

От кандидата:

- опыт создания и настройки сайтов на друпале от 1 года;

- портфолио сайтов, созданных на данном движке;

- возможность самостоятельного написания модулей;

С выбранным специалистом будет установлена почасовая оплата работ, поскольку планируется сотрудничество на долгосрчной основе. В заявке указывайте свой почасовой тариф. Заявки без тарифа рассматриваться не будут.

Drupal
13 лет назад
databridge
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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