Партнерская программа

Требуется создать CMS Интернет-Магазина с использованием технологии Java Server Pages. Детальное ТЗ в приложенном файле
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