Перенести сайт на joomla

$150
Системы управления (CMS)Завершен17 заявок276 просмотров
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Joomla
13 лет назад
_lilu_
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
DiamondPhoenix
Василий 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$90
2 дня
Василий, благодарю за профессиональную и качественно выполненную работу! При необходимости обязательно буду к Вам обращаться!
С заказчиком приятно работать! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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