Работа с Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки78 просмотров
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Доработка сайта на Джумле, ТЗ отправляю исполнителю.

Joomla
13 лет назад
WiseTranslator
Юрий 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Drsoul
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня