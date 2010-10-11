Настройка wordpress

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок137 просмотров
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Нужен програмист с большим опытом работы на wordpress, у нас есть проект на вордпрес к которому надо прикрутить новый шаблон, несколько новых плагинов и постепенно развивать.

для начала нужно прикрутить анти-спам плагин для коментов.

опыт работы в англоязычных шаблонах приветствуется.

WordPress
13 лет назад
djamag
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$100
1 день
Благодарю за проделанную работу
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