Настройка wordpress

Нужен програмист с большим опытом работы на wordpress, у нас есть проект на вордпрес к которому надо прикрутить новый шаблон, несколько новых плагинов и постепенно развивать.

для начала нужно прикрутить анти-спам плагин для коментов.

опыт работы в англоязычных шаблонах приветствуется.