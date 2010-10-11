Настройка wordpress

Есть такой скрипт http://cmsaccount.com/photostore/online_demo/ в последней версии Есть также его старая версия, в которой была функция, от которой разработчик отказался, считая уязвимой. Но эта функция нужна. Её нужно перенести в новую версию. Функция заключалась в ...
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Нужен програмист с большим опытом работы на wordpress, у нас есть проект на вордпрес к которому надо прикрутить новый шаблон, несколько новых плагинов и постепенно развивать.
для начала нужно прикрутить анти-спам плагин для коментов.
опыт работы в англоязычных шаблонах приветствуется.
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