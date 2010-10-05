Выписка счета после оформления заказа в Virtuemart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка162 просмотра
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Здравствуйте!

Есть интернет-магазин на Virtuemart. Нужно сделать, чтобы после оформления заказа, человеку выписывался счет.

Пример счета в приложении. Где-то видел уже готовое решение, которое выписывает счет, правда слегка в другом формате.

Можно подправить его, чтобы не писать дополнение с нуля.

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Virtuemart
13 лет назад
vetalsbs
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад