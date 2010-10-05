Требуется для 6го друпала в форму отчета ubercart вставить информацию о сумме поля cost за каждый день по выполненным заказам. и, естественно, столбец итог. итог = общий доход - cost у кого то есть идеи реализации?
Автодобавление URL комментариев к изображ-ю на WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простой плагин для WordPress, который создаст новую кнопку в диалоге добавления изображения для генерации такой ссылки:
http://example.com/example-post/#respond
Смотрите приложение для большей ясности: при нажатии кнопки ссылка должна поменяться на указанную выше для конкретного поста.
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