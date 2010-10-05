Автодобавление URL комментариев к изображ-ю на WP

$20
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок86 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать простой плагин для WordPress, который создаст новую кнопку в диалоге добавления изображения для генерации такой ссылки:

http://example.com/example-post/#respond

Смотрите приложение для большей ясности: при нажатии кнопки ссылка должна поменяться на указанную выше для конкретного поста.

13 лет назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад