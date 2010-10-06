Имеется купленная RootPanel. Необходимо создать из нее и любой СМS (Drupal) cайт хостинг компании. Оплата любым удобным способом. Требований к дизайну нет, стандартный светлый шаблон используемой CMS.
Верстка и программирование сайта на Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка и программирование сайта в редакции Битрикс "Стандарт".
Дизайн макета сайта в PSD.
Флэш-элементы на главной странице.
ТЗ высылаю после обсуждения.
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