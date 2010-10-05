Дополнить функцию в каталоге Сайты на Джумле

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дополнить функцией в каталоге Сайты на Джумле подробности в приложение

13 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
  • Похожие заказы

  • CMS + rootPanel

    $70

    Имеется купленная RootPanel. Необходимо создать из нее и любой СМS (Drupal) cайт хостинг компании. Оплата любым удобным способом. Требований к дизайну нет, стандартный светлый шаблон используемой CMS.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автодобавление URL комментариев к изображ-ю на WP

    $20

    Необходимо создать простой плагин для WordPress, который создаст новую кнопку в диалоге добавления изображения для генерации такой ссылки: http://example.com/example-post/#respond Смотрите приложение для большей ясности: при нажатии кнопки ссылка должна поменяться на указанную выше для конкретного поста.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Drupal 6 ubercart отчет о прибыли

    $50

    Требуется для 6го друпала в форму отчета ubercart вставить информацию о сумме поля cost за каждый день по выполненным заказам. и, естественно, столбец итог. итог = общий доход - cost у кого то есть идеи реализации?

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка и настройка интернет-магазина на ShopCMS

    Нужно сверстать дизайн и настроить интернет-магазин на ShopCMS. ТЗ прилагаю. Макеты прилагаю. PSD вышлю исполнителю. Оплата любыми эл. деньгами в любой валюте. Этапы оплаты: 75% после демонстрации готового сайта у Вас на хостинге 25% после переноса сайта на конечный хостинг. Мои профиль и ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выписка счета после оформления заказа в Virtuemart

    Здравствуйте! Есть интернет-магазин на Virtuemart. Нужно сделать, чтобы после оформления заказа, человеку выписывался счет. Пример счета в приложении. Где-то видел уже готовое решение, которое выписывает счет, правда слегка в другом формате. Можно подправить его, чтобы не писать дополнение ...

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка компонента Joomla

    Есть сайт на джумле. (нужно установить phocagallery) http://www.phoca.cz/phocagallery Проблема в том что при установке компнента выдает - Ошибка HTTP-шлюза (код ошибки: 502) Расшифровка ошибки. 502 Bad Gateway - Сервер получил некорректный ответ от шлюза, к которому он обратился, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настройка wordpress

    Нужен програмист с большим опытом работы на wordpress, у нас есть проект на вордпрес к которому надо прикрутить новый шаблон, несколько новых плагинов и постепенно развивать. для начала нужно прикрутить анти-спам плагин для коментов. опыт работы в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад