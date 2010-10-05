CMS + rootPanel

$70
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки248 просмотров
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Имеется купленная RootPanel. Необходимо создать из нее и любой СМS (Drupal) cайт хостинг компании. Оплата любым удобным способом. Требований к дизайну нет, стандартный светлый шаблон используемой CMS.

13 лет назад
Am33
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад