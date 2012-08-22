mikesim1973

Прошу сделать баннер для сайтов yogin.ru, 4yoga.ru 2020x640. Главный слоган "Мы снова открыты". Дополнительный слоган "Скидки в нашем розничном магазине на коврики, оборудование для йоги и одежду"
Баннеры1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Прошу сделать баннер для сайтов yogin.ru, 4yoga.ru 2020x640. Главный слоган "Мы снова открыты". Дополнительный слоган "Скидки в нашем розничном магазине на коврики, оборудование для йоги и одежду"
Уважаемые Дизайнеры! Нужды красивые баннеры на сайт товаров для йоги. Баннеры посвящены скидкам, акциям, анонсам новых товаров. Обновляются мин 1 баннер в неделю. Желательно постоянное сотрудничество. Сайты yogin.ru, 4yoga.ru
Создание двух каталогов формата, типа "ОТТО", примерно по 20 полос.