mikesim1973

Михаил mikesim1973

 
50 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Hovi
34 годаСербия
5 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Баннер для сайта
Очень приятный заказчик и интересный проект. Работа с Михаилом проходила спокойно, а оплата быстро. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! И всем рекомендую. Спасибо за проект.
Спасибо за работу, Кристина! Было предложено на выбор 5 вариантов баннера, выбранный вариант немного доработан и запущен на сайте. Креативно, быстро.
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