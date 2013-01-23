mikleroid

Роман mikleroid

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Продвигаю сайты в интернете!

Опыт работы в SEO - 4 года в агентстве занимающейся интернет рекламой.

Опыт:

- продвижение проектов с нуля различных типов

- создание новой концепции развития / продвижения или улучшение старой, ранее существовавшей

- составление грамотного семантического ядра

- оптимизация сайта под ключевые слова

- поиск и анализ ошибок

- сопровождение проектов и отслеживание изменений в ранжировании

- анализ сайта

- организация правильной внутренней перелинковки

- работа с внешней оптимизацией сайта

- работа с контекстной рекламой

- продвижение в соц сетях

- баннерная реклама

- повышение показателей PR и ТИЦ сайта

- подготовка технического задания по написанию seo-статей

- подготовка технического задания для программиста.

Портфолио

Отзывы заказчиков

khudiev
Руслан 
42 года
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Продвижение ВЧ и СЧ запросов в топ-3 гугл
Отлично выполняет свою работу! Советую!
Очень хороший заказчик! Молодец!
Ответный отзыв
yarisyaris
Иванов 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Нужна консультация по SEO
Четко по делу, консультация принесла свои плоды.
Всё супер!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $300
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