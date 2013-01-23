Продвигаю сайты в интернете!
Опыт работы в SEO - 4 года в агентстве занимающейся интернет рекламой.
Опыт:
- продвижение проектов с нуля различных типов
- создание новой концепции развития / продвижения или улучшение старой, ранее существовавшей
- составление грамотного семантического ядра
- оптимизация сайта под ключевые слова
- поиск и анализ ошибок
- сопровождение проектов и отслеживание изменений в ранжировании
- анализ сайта
- организация правильной внутренней перелинковки
- работа с внешней оптимизацией сайта
- работа с контекстной рекламой
- продвижение в соц сетях
- баннерная реклама
- повышение показателей PR и ТИЦ сайта
- подготовка технического задания по написанию seo-статей
- подготовка технического задания для программиста.
Портфолио
- Харьков Ресурс (строительные материалы)321 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Отлично выполняет свою работу! Советую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Молодец!
$1
10 баллов
12 лет назад
Четко по делу, консультация принесла свои плоды.
Ответный отзыв
Всё супер!
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $300
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