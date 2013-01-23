Продвигаю сайты в интернете!

Опыт работы в SEO - 4 года в агентстве занимающейся интернет рекламой.

Опыт:

- продвижение проектов с нуля различных типов

- создание новой концепции развития / продвижения или улучшение старой, ранее существовавшей

- составление грамотного семантического ядра

- оптимизация сайта под ключевые слова

- поиск и анализ ошибок

- сопровождение проектов и отслеживание изменений в ранжировании

- анализ сайта

- организация правильной внутренней перелинковки

- работа с внешней оптимизацией сайта

- работа с контекстной рекламой

- продвижение в соц сетях

- баннерная реклама

- повышение показателей PR и ТИЦ сайта

- подготовка технического задания по написанию seo-статей

- подготовка технического задания для программиста.