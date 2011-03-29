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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
14 лет назад
Был заказ на написания четырех статей! Наталья справилась с ним отлично! На работу ушло около суток и цена приемлемая,статьи получились качественные и хорошие и работала была выполнена за короткие сроки! Я полностью доволен ее работай! Всем советую!
Ответный отзыв
Четко сформулированное задание. Адекватный заказчик.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 2 дней
#863
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 5 дней
#1652
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#3183