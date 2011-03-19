Всем доброго времени суток, нужно нарисовать логотип к молодежной целеустремленной группе аврора. Должна быть буква А, от которой развивались крылья,а поверх крыльев была корона. Вообщем мне цены и сроки, в лс уже подробнее поговорим
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Всем доброго времени суток, нужно будет раскручивать сайт, потихоньку, не торопясь и поддерживать результаты. Бюджет будет не большой. в переписке дам сайт скажу что от него хочу, а вы установите цену за сколько возьметесьПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Всем доброго времени суток,требуется раскрутка сайта onl-work.ru ваши предложения и советы!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Всем доброго времени суток, нужен дизайн для сайт onl-work.ru сайт на ворд прессе, дизайн может быть скачен с интернета,но обязательно доработан,в легких красках, структура шапка,левая,правая колонка,футер, вообщем стандарт,но есть один ньюанс, менюшку,которая должна ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Всем доброго времени суток, есть начинающий сайт, на дизайн не смотрите, он только начинает свою жизнь,пока что нужен контент, вам нужно написать 4 текста длинна от 500 до 1500 символов, но они не должны повторяться ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Всем доброго времени суток! Есть сайт onl-work.ru в яндексе он скорее всего под фильтром Мне его нужно вывести от туда сколько это будет стоить? Ну и нужно раскрутить в топ 10 по ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад