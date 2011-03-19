ONL-WORK

Сергей ONL-WORK

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Копирайтинг,рерайтинг seo

  • Небольшой логотип

    Всем доброго времени суток, нужно нарисовать логотип к молодежной целеустремленной группе аврора. Должна быть буква А, от которой развивались крылья,а поверх крыльев была корона. Вообщем мне цены и сроки, в лс уже подробнее поговорим

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка и поддержка

    $50

    Всем доброго времени суток, нужно будет раскручивать сайт, потихоньку, не торопясь и поддерживать результаты. Бюджет будет не большой. в переписке дам сайт скажу что от него хочу, а вы установите цену за сколько возьметесь

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для маскировки рекламы

    $50

    Всем доброго времени суток, нужен дизайн для сайт onl-work.ru сайт на ворд прессе, дизайн может быть скачен с интернета,но обязательно доработан,в легких красках, структура шапка,левая,правая колонка,футер, вообщем стандарт,но есть один ньюанс, менюшку,которая должна ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • 4 Текста

    $50

    Всем доброго времени суток, есть начинающий сайт, на дизайн не смотрите, он только начинает свою жизнь,пока что нужен контент, вам нужно написать 4 текста длинна от 500 до 1500 символов, но они не должны повторяться ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Раскрутка сайтов

    $50

    Всем доброго времени суток! Есть сайт onl-work.ru в яндексе он скорее всего под фильтром Мне его нужно вывести от туда сколько это будет стоить? Ну и нужно раскрутить в топ 10 по ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

mimoza2010_1988
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
4 Текста
Четко сформулированное задание. Адекватный заказчик.
Был заказ на написания четырех статей! Наталья справилась с ним отлично! На работу ушло около суток и цена приемлемая,статьи получились качественные и хорошие и работала была выполнена за короткие сроки! Я полностью доволен ее работай! Всем советую!
Ответный отзыв
tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$35
0 баллов
13 лет назад
Небольшой логотип
После того как внесла все корректировки в логотипе по просьбе Сергея, пропал, не оплатив работу!