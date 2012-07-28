mingal

Алексей mingal

 
46 летРоссия/Барнаул
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Рерайт, копирайт.

Выполняю очень качественно:

- рерайт по исходному тексту - 25 руб. за 1 тысячу знаков без пробела (уникальность 96-100%);

- рерайт с самостоятельным поиском текста - 30 руб. за 1 тыс. знаков без пробела;

- копирайт: написание оригинальных текстов - 45 руб. за 1 тысячу знаков без пробела;

- редактирование и корректура текстов (от 10 рублей за 1000 знаков).

Отзывы заказчиков
nata-ra
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Рерайт текстов-описаний кинофильмов
Ответственный исполнитель. Работу сделал очень быстро, качественно и грамотно. Думаю и в дальнейшем сотрудничать с Алексеем.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга