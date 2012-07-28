Рерайт, копирайт.
Выполняю очень качественно:
- рерайт по исходному тексту - 25 руб. за 1 тысячу знаков без пробела (уникальность 96-100%);
- рерайт с самостоятельным поиском текста - 30 руб. за 1 тыс. знаков без пробела;
- копирайт: написание оригинальных текстов - 45 руб. за 1 тысячу знаков без пробела;
- редактирование и корректура текстов (от 10 рублей за 1000 знаков).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
11 лет назад
Ответственный исполнитель. Работу сделал очень быстро, качественно и грамотно. Думаю и в дальнейшем сотрудничать с Алексеем.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга