Рерайт, копирайт.

Выполняю очень качественно:

- рерайт по исходному тексту - 25 руб. за 1 тысячу знаков без пробела (уникальность 96-100%);

- рерайт с самостоятельным поиском текста - 30 руб. за 1 тыс. знаков без пробела;

- копирайт: написание оригинальных текстов - 45 руб. за 1 тысячу знаков без пробела;

- редактирование и корректура текстов (от 10 рублей за 1000 знаков).