Здравствуйте. Нужно сделать глубокий рерайт биографии одного зарубежного актера (около 2000 знаков). Текст дам. Потом, возможно, ещё один подобный текст. Прошу указать вашу цену за 1 тысячу знаков (без пробела). Требования: - сохранение достоверности фактических данных; - грамотность; - уникальность ...