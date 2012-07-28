nata-ra

Наталья nata-ra

 
43 годаРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Кредо:

1. Создание статичных сайтов.

2. Контент для сайтов.

  • Рерайт текстов по кинотематике

    $9

    Здравствуйте. Требуется написать несколько текстов (рецензии на зарубежные фильмы). Одна рецензия - 900-1000 знаков. Общий объем - 10 000 знаков (рерайт без исходников) Уникальность не менее 95% . Готова сотрудничать с начинающими рерайтерами (укажите Вашу цену за 1000 знаков ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайт 1-2 текстов

    Здравствуйте. Нужно сделать глубокий рерайт биографии одного зарубежного актера (около 2000 знаков). Текст дам. Потом, возможно, ещё один подобный текст. Прошу указать вашу цену за 1 тысячу знаков (без пробела). Требования: - сохранение достоверности фактических данных; - грамотность; - уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт текстов-описаний кинофильмов

    Здравствуйте. Нужно сделать рерайт текстов-описаний кинофильмов (1500-2500 знаков). Дам названия и сходники найдете сами. Прошу указывать наличие опыта в данной теме вашу цену за 1 тысячу знаков (без пробела). Требования: - интересный, живой стиль изложения; - грамотность; - уникальность не ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
olena1
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Требуется рерайт 1-2 текстов
Наталья - замечательный заказчик. Задание было дано предельно ясным, чётким и оплата была произведена сразу. Рекомендую!
Елена выполнила работу очень хорошо и даже раньше срока. В дальнейшем, по возможности, будем сотрудничать.
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