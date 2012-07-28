Здравствуйте. Требуется написать несколько текстов (рецензии на зарубежные фильмы). Одна рецензия - 900-1000 знаков. Общий объем - 10 000 знаков (рерайт без исходников) Уникальность не менее 95% . Готова сотрудничать с начинающими рерайтерами (укажите Вашу цену за 1000 знаков ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $9Копирайтинг32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужно сделать качественный рерайт нескольких текстов до 2000 знаков каждый.Закрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать глубокий рерайт биографии одного зарубежного актера (около 2000 знаков). Текст дам. Потом, возможно, ещё один подобный текст. Прошу указать вашу цену за 1 тысячу знаков (без пробела). Требования: - сохранение достоверности фактических данных; - грамотность; - уникальность ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать рерайт текстов-описаний кинофильмов (1500-2500 знаков). Дам названия и сходники найдете сами. Прошу указывать наличие опыта в данной теме вашу цену за 1 тысячу знаков (без пробела). Требования: - интересный, живой стиль изложения; - грамотность; - уникальность не ...Завершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
11 лет назад
Наталья - замечательный заказчик. Задание было дано предельно ясным, чётким и оплата была произведена сразу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Елена выполнила работу очень хорошо и даже раньше срока. В дальнейшем, по возможности, будем сотрудничать.