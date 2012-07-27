Образование: Донбасский Государственный технический университет, имею опыт написания технических статей, их переводов; рефератов. Без проблем занимаюсь вычиткой текстов, исправляю все ошибки и "кривые" обороты. Владение языками: русский, украинский, английский, французский, немецкий.Выполняю рерайт, копирайт, копипаст. Возьмусь за работу с огромным рвением и не меньшей трудоспособностью.
Услуги и цены:
Копирайтинг: 2-3$ за 1000 символов без пробелов.
Рерайтинг: 1-2$ за 1000 символов без пробелов.
Переводы: 3-7$ за 1000 символов без пробелов.
Мой Email для связи : [email protected] . Буду рада нашему сотрудничеству.
Оплата : Webmoney или на карту Приват банка.
Не люблю сама долго ждать, поэтому не заставляю ждать себя.
Пишите на почту, звоните- договоримся! Буду рада нашему сотрудничеству!