olena1

Елена Ефремова olena1

 
38 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественное выполнение работы в оговоренные сроки.

Образование: Донбасский Государственный технический университет, имею опыт написания технических статей, их переводов; рефератов. Без проблем занимаюсь вычиткой текстов, исправляю все ошибки и "кривые" обороты. Владение языками: русский, украинский, английский, французский, немецкий.Выполняю рерайт, копирайт, копипаст. Возьмусь за работу с огромным рвением и не меньшей трудоспособностью.

Услуги и цены:

Копирайтинг: 2-3$ за 1000 символов без пробелов.

Рерайтинг: 1-2$ за 1000 символов без пробелов.

Переводы: 3-7$ за 1000 символов без пробелов.

Мой Email для связи : [email protected] . Буду рада нашему сотрудничеству.

Оплата : Webmoney или на карту Приват банка.

Не люблю сама долго ждать, поэтому не заставляю ждать себя.

Пишите на почту, звоните- договоримся! Буду рада нашему сотрудничеству!

Отзывы заказчиков
nata-ra
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Требуется рерайт 1-2 текстов
Елена выполнила работу очень хорошо и даже раньше срока. В дальнейшем, по возможности, будем сотрудничать.
Наталья - замечательный заказчик. Задание было дано предельно ясным, чётким и оплата была произведена сразу. Рекомендую!
Ответный отзыв
SPb-Group
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статьи
Спасибо, хорошая работа)
С таким заказчиком, как Андрей приятно иметь дело: чёткое и ясное задание, моментальная оплата. В общем, рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#608
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#985
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1288
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1334
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2292
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3659
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