Рассмотрю предложения по дизайну сайта только с конкретными ссылками на сайты или портфолио на выполненные работы детской тематики мне нет времени смотреть ваши портфолио про "паровозы" и "купальники"
Дизайн сайтов12 заявок
Закрыт
12 лет назад
Рассмотрю предложения по дизайну сайта только с конкретными ссылками на сайты или портфолио на выполненные работы детской тематики мне нет времени смотреть ваши портфолио про "паровозы" и "купальники"
Необходимо создать баннеры для интернет магазина. Товары для новорожденных. Готов выбрать только тех кто предоставит портфолио с детской тематикой.