mirdetey

Николай mirdetey

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта детского магазина

    Рассмотрю предложения по дизайну сайта только с конкретными ссылками на сайты или портфолио на выполненные работы детской тематики мне нет времени смотреть ваши портфолио про "паровозы" и "купальники"

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер

    Необходимо создать баннеры для интернет магазина. Товары для новорожденных. Готов выбрать только тех кто предоставит портфолио с детской тематикой.

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад