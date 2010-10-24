Копирайт, рерайт статей на тех., эконом. темы. Тех. перевод с англ.

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.11 -- Математические методы, модели и информационные системы в экономике. Опубликовано около 30-ти научных и методических работ, 1 монография.

Копирайт, рерайт статей на темы из области IT, экономики, финансов, политики, геополитики на русском и украинском языках.

Технический перевод с английского на русский/украинский. Составление технической документации, описаний.

Возможна помощь в написании научных, дипломных, курсовых работ, рефератов по экономике, финансам, IT.

e-mail: [email protected]