Копирайт, рерайт статей на тех., эконом. темы. Тех. перевод с англ.
Кандидат экономических наук по специальности 08.00.11 -- Математические методы, модели и информационные системы в экономике. Опубликовано около 30-ти научных и методических работ, 1 монография.
Копирайт, рерайт статей на темы из области IT, экономики, финансов, политики, геополитики на русском и украинском языках.
Технический перевод с английского на русский/украинский. Составление технической документации, описаний.
Возможна помощь в написании научных, дипломных, курсовых работ, рефератов по экономике, финансам, IT.
e-mail: [email protected]
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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