Требуется поздравительная открытка под НГ от ювелирной компании, нужно будет 2 открытки на флеше с одинаковым дизайном но для 2 разных компаний. Жду цены и предложения. Спасибо!
Баннеры6 заявок
Закрыт
10 лет назад
Требуется поздравительная открытка под НГ от ювелирной компании, нужно будет 2 открытки на флеше с одинаковым дизайном но для 2 разных компаний. Жду цены и предложения. Спасибо!
Сделать сайт http://zirka.biz.ua/ продающим, это основная цель этого проекта. Сайт написан на одном из шаблонов Open Cart. Требуется грамотный подход к решению данной задачи.