miss-kuzmina1991

Всем Здравствуйте!Немного обо мне!Высшее строительное образование(Топографо-геодезические и маркшейдерские работы.),по специальности не работала!Но зато знаю в совершенстве программу 1С,Ворд,Эксель,Владею компьютером на уровне профессионала(переустановка системы Windows 7,8,10 и т.д)установка антивируса,офиса,активация и т.д.Администратор 1С (Обновление,конфигуратор,исправление ошибок системы)Знаю как установить и работать с ЕГАИС. Легко обучаюсь новому,буду рада выполнять и узнавать новое.