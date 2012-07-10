mistral65

Виталий mistral65

 
42 годаРоссия/Балашов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Donello
Виктор 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Установка ЧПУ на ShopCMS
Четкое ТЗ, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Все сделано четко и быстро! Спасибо, Виктор!
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