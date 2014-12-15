Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
2 балла
10 лет назад
WordPress
Исполнитель взялся за проект. Запросил доступы от ФТП. Сделал работу и про запросе, где это все дело меняется сказал что включит опции после оплаты. Оплата была сразу же произведена: http://prntscr.com/5h1rdb вот переписка, выше уже все. Пропал. Судя по задержке предоставить данные для оплаты была куплена левая карточка и зарегистрирован липовый аккаунт qiwi
Веб-программирование
2 отзыва(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга