mitinv

Вячеслав mitinv

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

solen22
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
22 отзыва
$40
10 баллов
10 лет назад
Спарсить title на сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$10
2 балла
10 лет назад
Сделать указание цен в $, а отображение в грн. на WordPress
WordPress
Исполнитель взялся за проект. Запросил доступы от ФТП. Сделал работу и про запросе, где это все дело меняется сказал что включит опции после оплаты. Оплата была сразу же произведена: http://prntscr.com/5h1rdb вот переписка, выше уже все. Пропал. Судя по задержке предоставить данные для оплаты была куплена левая карточка и зарегистрирован липовый аккаунт qiwi
Веб-программирование
2 отзыва(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга