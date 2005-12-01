mjulia

Гость mjulia

 
NaN летУкраина/Киев
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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Отзывы заказчиков
juddy
Гость 
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Разработка дизайна раздела для уже существующего сайта
По моим заказам Julia выполняла разработку и доработку дизайнов сайтов(разделов) для брендовых клиентов. Работы всегда выполняются в срок. Соответствуют поставленной задаче. Технический уровень - очень высокий. Надо отметить, что Julia очень терпима к изменяющимся требованиям Клиентов. Оперативно реагирует на просьбы доработки дизайна даже после 100%ой оплаты и сдачи проекта. Неоднократно обращалась к Julia после первого заказа. Всегда оставалась довольна. Сама лично ориентирована на долгосрочное сотрудничество.
Работа была взаимовыгодной и четкой. Все договоренности были выполнены. Вопросов к заказчику не имею. Большое спасибо!
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EOS
49 летСША
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
49 отзывов
$5
10 баллов
18 лет назад
Перевод
Перевела! Ошибки Поправила! Быстро входит в контакт! Спасибо!
Ок, взаимовыгодное сотрудничество.
Ответный отзыв