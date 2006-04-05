По моим заказам Julia выполняла разработку и доработку дизайнов сайтов(разделов) для брендовых клиентов. Работы всегда выполняются в срок. Соответствуют поставленной задаче. Технический уровень - очень высокий. Надо отметить, что Julia очень терпима к изменяющимся требованиям Клиентов. Оперативно реагирует на просьбы доработки дизайна даже после 100%ой оплаты и сдачи проекта. Неоднократно обращалась к Julia после первого заказа. Всегда оставалась довольна. Сама лично ориентирована на долгосрочное сотрудничество.