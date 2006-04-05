juddy

Гость juddy

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Разработка флеш-игры

    Рекламное агентство ищет профессионального флешера для долгосрочного сотрудничества. Предпочтительно проживание в Киеве. Просьба предоставить портфолио. Так же хотелось бы ориенироваться в уровне Ваших цен. На данном этапе интресует время и стоимость разработки флеш-игры, однотипной вот этой http://promo.volhovec.ru/game/ ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка темы для форума

    Разработка темы для форума за короткий срок. Необходимо предоставление дизайна в формате псд. Желательное месторасположение дизайнера: г.Киев.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна сайта рекламного агентства

    Необходимо разработать дизайн сайта рекламного агентства (директ-маркетинг, наружка, ). Предполагается создание именно промо-сайта, в центре которого стоит идея креативности, простоты, а так же сам - клиент. Конекстное наполнение сайта не будет ново для потребителя-посетителя. Более ...

    PHPДизайн сайта
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-Дизайнер

    Требуется Дизайнер с Большой буквы на работу в офис. Возможны вараинты в случае, если качество и креативность Ваших идей будет на должном уровне. Уровень задач: разработка дизайна сайтов с нуля (разного стиля: анчиная от ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-разработчик (php)

    Основные требования: высшее образование твердые знания HTML, CSS, PHP (приветствуется ASP.NET), знакомство с java-script и с технологиями smarty, ООП; знания БД MySQL (возможно MS SQL) и опыт в проектировании сложных БД. предпочтительно знакомство с ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание СД-презентации

    $1000

    Необходима разработка качественной, эффектной, стильной и профессиональной брендовой презентации сигаретной торговой марки. Необходимое условие для отбора подрядчика: наличие качественного портфолио (именно разработки презетнаций), личное знакомство (г. Киев). Детальный бриф на разработку презентации - только после получения ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна сайта с элементами Flash

    Необходимо разработать креативный дизайн сайта. Объем работ: главная страница, типовая/шаблонная страница, 2-3 страницы, 2 страницы в рамках шаблонной, немного отличающиеся от нее (например, добавлением фото или расположением блоков текстов - но в рамках общего ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна раздела для уже существующего сайта

    Необходимо разработать дизайн нового раздела уже существующего сайта. Дизайн должен "вписываться" в уже созданный, полностью соответствовать духу и стилю сайта. Впрочем, разумные и интересные новшества только приветствуются. Подробное описание работы предоставлю заинтересованным фрилансерам :-) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка сценария и создания flash-игры

    Необходимо разработать флеш-игру. Приблизительный сценарий игры есть (его можно дорабатывать, можно предлагать свое видение) Приблизительный сценарий игры: Нужно провести яхту через препятствия (рифы, пираты, и т.д.) или ориентируясь по карте и добраться до конечного пункта (Лазурный берег) ...

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
mjulia
Гость 
NaN летУкраина
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$100
9 баллов
17 лет назад
Разработка дизайна раздела для уже существующего сайта
Работа была взаимовыгодной и четкой. Все договоренности были выполнены. Вопросов к заказчику не имею. Большое спасибо!
По моим заказам Julia выполняла разработку и доработку дизайнов сайтов(разделов) для брендовых клиентов. Работы всегда выполняются в срок. Соответствуют поставленной задаче. Технический уровень - очень высокий. Надо отметить, что Julia очень терпима к изменяющимся требованиям Клиентов. Оперативно реагирует на просьбы доработки дизайна даже после 100%ой оплаты и сдачи проекта. Неоднократно обращалась к Julia после первого заказа. Всегда оставалась довольна. Сама лично ориентирована на долгосрочное сотрудничество.
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