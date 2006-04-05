Рекламное агентство ищет профессионального флешера для долгосрочного сотрудничества. Предпочтительно проживание в Киеве. Просьба предоставить портфолио. Так же хотелось бы ориенироваться в уровне Ваших цен. На данном этапе интресует время и стоимость разработки флеш-игры, однотипной вот этой http://promo.volhovec.ru/game/ ...
- Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработка темы для форума за короткий срок. Необходимо предоставление дизайна в формате псд. Желательное месторасположение дизайнера: г.Киев.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта рекламного агентства (директ-маркетинг, наружка, ). Предполагается создание именно промо-сайта, в центре которого стоит идея креативности, простоты, а так же сам - клиент. Конекстное наполнение сайта не будет ново для потребителя-посетителя. Более ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется Дизайнер с Большой буквы на работу в офис. Возможны вараинты в случае, если качество и креативность Ваших идей будет на должном уровне. Уровень задач: разработка дизайна сайтов с нуля (разного стиля: анчиная от ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Основные требования: высшее образование твердые знания HTML, CSS, PHP (приветствуется ASP.NET), знакомство с java-script и с технологиями smarty, ООП; знания БД MySQL (возможно MS SQL) и опыт в проектировании сложных БД. предпочтительно знакомство с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходима разработка качественной, эффектной, стильной и профессиональной брендовой презентации сигаретной торговой марки. Необходимое условие для отбора подрядчика: наличие качественного портфолио (именно разработки презетнаций), личное знакомство (г. Киев). Детальный бриф на разработку презентации - только после получения ...Презентации8 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать креативный дизайн сайта. Объем работ: главная страница, типовая/шаблонная страница, 2-3 страницы, 2 страницы в рамках шаблонной, немного отличающиеся от нее (например, добавлением фото или расположением блоков текстов - но в рамках общего ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать дизайн нового раздела уже существующего сайта. Дизайн должен "вписываться" в уже созданный, полностью соответствовать духу и стилю сайта. Впрочем, разумные и интересные новшества только приветствуются. Подробное описание работы предоставлю заинтересованным фрилансерам :-) ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо разработать флеш-игру. Приблизительный сценарий игры есть (его можно дорабатывать, можно предлагать свое видение) Приблизительный сценарий игры: Нужно провести яхту через препятствия (рифы, пираты, и т.д.) или ориентируясь по карте и добраться до конечного пункта (Лазурный берег) ...Разработка игр8 заявокЗакрыт18 лет назад