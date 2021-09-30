Добавляем кнопку в удобное место, с названием «Распределить сделки» Выделяем сделки Нажимаем на кнопку «Распределить сделки» Открывается всплывающее окно Там мы выбираем галочками менеджеров из нашей amoCRM между которыми распределить сделки и привязанные к ним контакты. Нажимаем подтвердить. Сделки распределяются наугад ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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