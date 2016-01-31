mksen

Ксения Минакова mksen

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Интерьер, экстерьер, ландшафт, 3D-визуализация, живопись и графика.

ПОРТФОЛИО:

www.mksen.com

+7 926 72-750-72

[email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ:

МГУДТ - специальность "дизайн среды"

УСЛУГИ:

- дизайн интерьера, экстерьера, ландшафта;

- 3D-моделирование и визуализация;

- чертежи и рабочая документация;

- декоративная живопись и графика

ЦЕНЫ:

Дизайн интерьера, экстерьера, ландшафта - от 8$ за кв.м. (зависит от объема работы)

Визуализация интерьера - от 6$ за кв.м. (при наличии полной информации о проекте)

Визуализация экстерьера - от 80$ за проект (зависит от сложности и объема работы)

Чертежи - от 3$ за кв.м. (зависит от объема работы)

Живопись и графика - от 20$ за работу (зависит от сложности и объема)

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Отзывы заказчиков
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Требуется векторная иллюстрация
Ксения отлично выполнила свою работу. Я доволен как качеством, так и скоростью выполнения, плюс к этому — отличная коммуникация. Рекомендую как настоящего профессионала и приятного человека. Думаю, что и впредь буду обращаться к ней по вопросам графики и иллюстрации.
Николай грамотный и ответственный заказчик, максимально ясно поставил задачу, своевременно произвел оплату. Буду рада снова сотрудничать, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$8/час
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$8/час
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$8/час
нет рейтинга