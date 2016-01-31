Интерьер, экстерьер, ландшафт, 3D-визуализация, живопись и графика.
ПОРТФОЛИО:
+7 926 72-750-72
ОБРАЗОВАНИЕ:
МГУДТ - специальность "дизайн среды"
УСЛУГИ:
- дизайн интерьера, экстерьера, ландшафта;
- 3D-моделирование и визуализация;
- чертежи и рабочая документация;
- декоративная живопись и графика
ЦЕНЫ:
Дизайн интерьера, экстерьера, ландшафта - от 8$ за кв.м. (зависит от объема работы)
Визуализация интерьера - от 6$ за кв.м. (при наличии полной информации о проекте)
Визуализация экстерьера - от 80$ за проект (зависит от сложности и объема работы)
Чертежи - от 3$ за кв.м. (зависит от объема работы)
Живопись и графика - от 20$ за работу (зависит от сложности и объема)
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Ксения отлично выполнила свою работу. Я доволен как качеством, так и скоростью выполнения, плюс к этому — отличная коммуникация. Рекомендую как настоящего профессионала и приятного человека. Думаю, что и впредь буду обращаться к ней по вопросам графики и иллюстрации.
Ответный отзыв
Николай грамотный и ответственный заказчик, максимально ясно поставил задачу, своевременно произвел оплату. Буду рада снова сотрудничать, всем рекомендую!
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