Моделирование в Maya и Blender
Привет! Меня зовут Максим, я начинающий фрилансер. Я имею опыт работы в области 3D, готов помочь вам с вашими проектами.
Я быстро учусь и готов адаптироваться к новым задачам. Я также стараюсь быть пунктуальным и ответственным в своей работе.
Буду рад помочь вам создать качественный продукт или услугу. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект и начать работу.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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3D-графика
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