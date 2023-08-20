Моделирование в Maya и Blender

Привет! Меня зовут Максим, я начинающий фрилансер. Я имею опыт работы в области 3D, готов помочь вам с вашими проектами.

Я быстро учусь и готов адаптироваться к новым задачам. Я также стараюсь быть пунктуальным и ответственным в своей работе.

Буду рад помочь вам создать качественный продукт или услугу. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект и начать работу.