Добрый день! Имеется практически бесконечна база изображений развлекательной тематики (анекдоты, демотиваторы и т.п.). Надо рассортировать их по папкам соответствующим разным категориям (критерии оценки изображений объясню). Работа простая и достаточно быстрая. В день нужно сортировать от 5000 ...
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$300
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- Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен красивый и современный дизайн для сайта малого бизнеса. Страницы стандартные - главная, блог, контакты, услуги. Более подробное ТЗ по запросу. Главные требования - современный, красивый дизайн, строгое следование срокам проекта. Жду ваши предложения ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Имеется практически бесконечна база изображений развлекательной тематики (анекдоты, демотиваторы и т.п.). Надо рассортировать их по папкам соответствующим разным категориям (критерии оценки изображений объясню). Работа простая и достаточно быстрая. В день нужно сортировать от 5000 ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
7 лет назад
Все хорошо, сотрудничеством очень доволен: быстрая коммуникация и предоставление всей необходимой для проекта информации. Спасибо!
Ответный отзыв
Алексей показал себя как грамотный, исполнительный и креативный профессионал. Постоянно на связи, все правки вносятся оперативно. Проект сдан в срок, учитывая некоторые доработки появившиеся в процессе. Только положительное впечатление. С удовольствием буду работать еще.