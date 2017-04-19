mnemos

Андрей mnemos

 
38 летРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сортировка базы изображений по категориям

    Добрый день! Имеется практически бесконечна база изображений развлекательной тематики (анекдоты, демотиваторы и т.п.). Надо рассортировать их по папкам соответствующим разным категориям (критерии оценки изображений объясню). Работа простая и достаточно быстрая. В день нужно сортировать от 5000 ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать дизайн сайта

    Добрый день! Нужен красивый и современный дизайн для сайта малого бизнеса.  Страницы стандартные - главная, блог, контакты, услуги. Более подробное ТЗ по запросу. Главные требования - современный, красивый дизайн, строгое следование срокам проекта. Жду ваши предложения ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сортировка базы изображений по категориям

    Добрый день! Имеется практически бесконечна база изображений развлекательной тематики (анекдоты, демотиваторы и т.п.). Надо рассортировать их по папкам соответствующим разным категориям (критерии оценки изображений объясню). Работа простая и достаточно быстрая. В день нужно сортировать от 5000 ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
онлайн
$300
10 баллов
7 лет назад
Создать дизайн сайта
Все хорошо, сотрудничеством очень доволен: быстрая коммуникация и предоставление всей необходимой для проекта информации. Спасибо!
Алексей показал себя как грамотный, исполнительный и креативный профессионал. Постоянно на связи, все правки вносятся оперативно. Проект сдан в срок, учитывая некоторые доработки появившиеся в процессе. Только положительное впечатление. С удовольствием буду работать еще.
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