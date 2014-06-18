mobeclsc

Пугачев mobeclsc

 
37 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • HTML и CSS Дизайны шаблонных сайтов

    $50

    Нужен веб-дизайнер со знанием css и стилей. Нам нужны простые шаблонные сайты для продвижения, на основе нашего шаблона. Есть готовый шаблон с рыйбой файла стилей. Нужно на его основе создавать до 50ти таких шаблонов каждый месяц. ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайтов копипастом

    $50

    Нам необходим человек, который сможет наполнять в неделю по 5-10 сайтов копипастой. Аккуратно размещать. Работа достаточно простая, нужно подбирать тематические статьи и размещать их на наших сайтах. На каждый сайт надо разместить 100 страниц копипасты (5-10 ...

    HTML
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнить сайт копипастой

    $50

    Цена одного сайта - 8$. В месяц 30 таких сайтов. Неообходимо добавить 100 страниц СКОПИПАСЧЕННОГО текста на сайт goo.gl/ukl93H, в раздел статьи. Текст на тему Строительство загородных домов, дачных коттеджей, бань. 1 страница = 4-5 тысяч ...

    Тексты для сайта
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль частичной оплаты в Magento

    $250

    Нужно сделать в Magento модуль, который на странице чекаута даст возможность пользователям делать частичную оплату. Архитектуру еще не обдумывали, но примерно представляем себе это так. Пользователь доходит до чекаута, и после выбора метода оплаты выбирает ...

    Magento
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
madchen
Ольга 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
9 баллов
9 лет назад
Наполнение сайтов копипастом
Спасибо за сотрудничество. Оплата без задержек. Рекомендую.
в целом все хорошо
Ответный отзыв
freelancer_lutsk
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайтов копипастом
Сотрудничество состоялось! Своевременная оплата, всегда на связь... одним словом рекомендую!
очень адекватный, исполнительный и знающий свое дело профессионал
Ответный отзыв