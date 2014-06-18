Нужен веб-дизайнер со знанием css и стилей. Нам нужны простые шаблонные сайты для продвижения, на основе нашего шаблона. Есть готовый шаблон с рыйбой файла стилей. Нужно на его основе создавать до 50ти таких шаблонов каждый месяц. ...
- $50Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нам необходим человек, который сможет наполнять в неделю по 5-10 сайтов копипастой. Аккуратно размещать. Работа достаточно простая, нужно подбирать тематические статьи и размещать их на наших сайтах. На каждый сайт надо разместить 100 страниц копипасты (5-10 ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $50
Цена одного сайта - 8$. В месяц 30 таких сайтов. Неообходимо добавить 100 страниц СКОПИПАСЧЕННОГО текста на сайт goo.gl/ukl93H, в раздел статьи. Текст на тему Строительство загородных домов, дачных коттеджей, бань. 1 страница = 4-5 тысяч ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно сделать в Magento модуль, который на странице чекаута даст возможность пользователям делать частичную оплату. Архитектуру еще не обдумывали, но примерно представляем себе это так. Пользователь доходит до чекаута, и после выбора метода оплаты выбирает ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад