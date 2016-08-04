Срочный проект! Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный.Особое внимание уделяется оптимизации работы с базой и скорости ...