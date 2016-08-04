Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...Закрыт9 лет назад
Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...Закрыт9 лет назад
Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...Закрыт9 лет назад
Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...Закрыт9 лет назад
Срочный проект! Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный.Особое внимание уделяется оптимизации работы с базой и скорости ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад