mobilluck

Елена Иванова mobilluck

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5.

    Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...

    Laravel
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа

    Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...

    Laravel
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа

    Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...

    Laravel
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа

    Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...

    Laravel
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа

    Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...

    Laravel
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5.

    Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный. Особое внимание ...

    Laravel
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет - магазин Мобиллак

    Срочный проект! Перенос функционала сайта (не ООП) на новый движок на Laravel 5. Есть сверстанные макеты и код старого движка, некоторый функционал нужно будет делать с нуля. Сайт мультиязычный.Особое внимание уделяется оптимизации работы с базой и скорости ...

    Laravel
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад