modification

Есть сайт на CMS Bitrix. Есть готовые HTML и CSS странички. Нужно поменять их в CMS. Нужно быстро и качественно. Что нужно: сайт http://www.tabloyd.ru/ превратить в http://tabloyd.ru/backup/first.html
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
15 лет назад
Есть сайт на CMS Bitrix. Есть готовые HTML и CSS странички. Нужно поменять их в CMS. Нужно быстро и качественно. Что нужно: сайт http://www.tabloyd.ru/ превратить в http://tabloyd.ru/backup/first.html
Есть сайт на CMS Bitrix. Есть готовые HTML и CSS странички. Нужно поменять их в CMS. Нужно быстро и качественно. Что нужно: сайт http://www.tabloyd.ru/ превратить в http://tabloyd.ru/backup/first.html