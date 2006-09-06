modmaker

Grechukhin Alexander modmaker

 
40 летРоссия/Астрахань
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Опыт работы - 4 года. Основное направление - Mambo/Joomla!

Joomla
Отзывы заказчиков
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
0 баллов
17 лет назад
Сайт для книги на Joomla
Взял заказ. Тянул время, говорил что работа ведется. Прошло 2 недели. Ничего не делал, из того что смог показать, понятно, что и не смог сделать, сделал не более 5% от задачи, причем в ужасном качестве, при этом, что уже изрядно просрочил. Не профессионал. Не теряйте с ним время. Молодой человек, работа с заказчиками - это не игрушки, не умеете - не беритесь и не тратьте чужое драгоценное время.