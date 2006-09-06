Взял заказ. Тянул время, говорил что работа ведется. Прошло 2 недели. Ничего не делал, из того что смог показать, понятно, что и не смог сделать, сделал не более 5% от задачи, причем в ужасном качестве, при этом, что уже изрядно просрочил. Не профессионал. Не теряйте с ним время. Молодой человек, работа с заказчиками - это не игрушки, не умеете - не беритесь и не тратьте чужое драгоценное время.