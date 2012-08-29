Есть программа в Microsoft Access, писалась в под 2003, работает в 2010 1) Надо провести аудит и оптимизацию кода, сделать документацию 2) Добавить разделение прав и учетные записи 3) Перенести базу в mysql
Базы данных3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Есть программа в Microsoft Access, писалась в под 2003, работает в 2010 1) Надо провести аудит и оптимизацию кода, сделать документацию 2) Добавить разделение прав и учетные записи 3) Перенести базу в mysql
Вставить таблицы и сверстать, как тут http://arielplast.ru/products_new/gas_1 4 страницы и подровнять текст на всем сайте (маленький объем работ).
Сайт http://alumix.ru , joomla 2.5 1) Дизайн главной страницы (визуально должен повторять существующую цветовую гамму и стиль), изменение и улучшение верхнего банера, улучшение usability меню, визуализация новостного блока. 2) Дизайн внутренней страницы