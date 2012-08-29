mokinawa

Иванов mokinawa

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
KurchenkoOA
Олег 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Верстка 4-х страниц, Bitrix
Умело поставленная задача! Своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Все делает быстро, без потери качества, за адекватные деньги. Рекомендую.
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