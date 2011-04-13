Добрый день. Веб-студии нужна раскрутка. Я думаю раскручиваться статьями, новостями и т.п., если есть другое предложение, напишите его в двух словах. В двух словах, что бы я решил ...
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Сайту требуется программист со знанием codeigniter. Вначале требуется выполнить работу общим объемом, приблизительно, 10 часов. Далее необходимо будет уделять проекту до одного часа в день. Для тех ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется переводчик текстов сайта с русского на английский. Тексты разные - "Правила пользования сайтом", блоги и т.д. Занятость продолжительная, постоянно будут появляться новые тексты, требующие перевода. Просьба ...Переводы16 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен спец по интернет-магазинам Необходимо выполнить редизайн сайта, около 30 страниц. Дизайн должен быть не"наляпистым"(без лишней графики) и главное юзабильным. Тематика сайта – интернет-магазин, но непростой.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад