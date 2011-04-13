molafon

Александр molafon

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Раскрутка сайта

    Добрый день. Веб-студии нужна раскрутка. Я думаю раскручиваться статьями, новостями и т.п., если есть другое предложение, напишите его в двух словах. В двух словах, что бы я решил ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист codeigniter

    Добрый день. Сайту требуется программист со знанием codeigniter. Вначале требуется выполнить работу общим объемом, приблизительно, 10 часов. Далее необходимо будет уделять проекту до одного часа в день. Для тех ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик на сайт (рус-англ)

    Добрый день. Требуется переводчик текстов сайта с русского на английский. Тексты разные - "Правила пользования сайтом", блоги и т.д. Занятость продолжительная, постоянно будут появляться новые тексты, требующие перевода. Просьба ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта.

    Нужен спец по интернет-магазинам Необходимо выполнить редизайн сайта, около 30 страниц. Дизайн должен быть не"наляпистым"(без лишней графики) и главное юзабильным. Тематика сайта – интернет-магазин, но непростой.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад