Портфолио
- Лого для личного бренда45 просмотров
- Русский язык тест45 просмотров
- Набор текста39 просмотров
- Critical article41 просмотр
- Essay in academic style.27 просмотров
- Эссе на английском54 просмотра
- Логотип для игр68 просмотров
- Дизайнер логотипов49 просмотров
- Решение задач57 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Выполнен в оговоренные сроки. Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Вежливый заказчик. Постоянно был на связи.
$1
10 баллов
5 лет назад
Отличный художник! Логотип был сделан по указанным параметрам цвета и прочих моих желаний! Соблюдены сроки, а также с точностью были внесены правки в связи с моими предпочтениями!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Приятный и вежливый в общении. И было приятно сотрудничать и вызывает большое доверие. Рекомендую!