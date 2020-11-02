moldiirim

Молдирим moldiirim

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_1604516816026
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Перепечатка некоторые страницы книги
Выполнен в оговоренные сроки. Спасибо. Рекомендую!
Все прошло отлично. Вежливый заказчик. Постоянно был на связи.
Ответный отзыв
Neuf
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Нужен логотип. Надпись "NeufDeuxFin" или просто "Neuf"
Отличный художник! Логотип был сделан по указанным параметрам цвета и прочих моих желаний! Соблюдены сроки, а также с точностью были внесены правки в связи с моими предпочтениями!
Очень хороший заказчик. Приятный и вежливый в общении. И было приятно сотрудничать и вызывает большое доверие. Рекомендую!
Ответный отзыв